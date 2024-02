NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 18,60 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre deutlich an und begründete dies unter anderem mit einem zuletzt starken Auftragseingang und den etwas besseren Margen. Der Energietechnikkonzern profitiere von zunehmenden Netz-Investitionen. Im ersten Geschäftsquartal habe das Unternehmen zwar positiv überrascht, den Ausblick aber nicht angetastet./tav/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.