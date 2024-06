HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy angesichts akuter Kursverluste am Tag der Studienveröffentlichung auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die schwebende Indien-Belastung, die in einer negativen Studie einer anderen Investmentbank angeführt werde, sei "keine Neuigkeit", sondern den meisten Investoren durchaus bewusst. Er habe sie in seinem Modell berücksichtigt, auch wenn die genaue Höhe zum derzeitigen Zeitpunkt unklar sei. Hintergrund ist der Indien-Deal, bei dem Siemens ihrer ehemaligen Tochter durch den milliardenschweren Kauf von Anteilen ihres Indien-Geschäfts Ende 2023 zur Seite gesprungen war. 2028 muss Siemens Energy den Siemens-Anteil zum Marktwert zurückerwerben./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 11:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.