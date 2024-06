NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Akash Gupta und sein US-Kollege Mark Strouse unterzogen den Energietechnik-Konzern und den US-Wettbewerber GE Vernova in einer am Dienstag vorliegenden Studie einem Vergleich. Sie zeigten sich davon überzeugt, dass Vernovas Präsenz auf dem US-Energiemarkt sowohl bei Gas- als auch bei Windturbinen wichtige Differenzierungsmerkmale sind. Eine schwächere Bilanz von Siemens Energy und anhaltende Sorgen um die Trendwende im Windgeschäft lassen sie in dem Glauben, dass Vernova die bessere Wahl sei./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 20:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 00:15 / EDT



