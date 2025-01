NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" belassen. Die volatile Entwicklung der Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich dürfte sich 2025 fortsetzen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Er rechnet mit konservativen Ausblicken von FMC, Fresenius, Gerresheimer, Sandoz und Sartorius. Im Medizintechnikbereich hätten sich Siemens Healthineers und Coloplast vernünftige Ziele gesetzt. Das Geschäft in China bleibe ein Joker für die Unternehmen./gl/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2024 / 00:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.