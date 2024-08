ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,80 auf 24,00 Euro angehoben. Seit ihrem Hoch im Januar sei die Aktie des Internetkonzerns um 30 Prozent gefallen, wobei die Hälfte davon auf Bedenken über schwächere Trends bei der Tochter 1&1 nach den Netzwerkausfällen zurückzuführen sei, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet nun damit, dass 1&1 in den kommenden Wochen den Abschluss einer 18-jährigen Nationalen Roaming Vereinbarung (NRA) mit Vodafone bekannt geben werde. Diese biete relativ gute wirtschaftliche Sicherheit und verringere den Bedarf eines Netzwerkausbaus./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 18:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.