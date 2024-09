NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach der erneuten Prognosesenkung zunächst mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 habe bereits unter dem vorherigen Ausblick gelegen, könnte nun aber um rund 3 Milliarden Euro sinken, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitagabend. Für 2025 sieht er sogar einen Korrekturbedarf von 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro beziehungsweise rund 30 Prozent. Bei den Erwartungen an den freien Barmittelzufluss fürchtet Narayan für das laufende Jahr eine Reduzierung um rund 1,2 Milliarden Euro. Nun sei die Frage, ob das Management die Dividende komplett aus dem Barmittelzufluss zahlen könne oder dafür auf Barmittel in der Bilanz zurückgreifen müsse. Dies dürfte auch für die Diskussionen über Werksschließungen eine wichtige Rolle spielen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / 17:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2024 / 17:02 / EDT



