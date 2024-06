HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen zum zweiten Quartal von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wacker dürfte im Vergleich zum ersten Jahresviertel von günstigen Mixeffekten im Segment Silicones sowie von höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen bei Polysilizium profitieren, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte 2024 zu einer kontinuierlichen Ergebnisverbesserung beitragen und es dem Unternehmen ermöglichen, zumindest das obere Ende seiner Ergebniszielspanne (Ebitda) zu erreichen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.