AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonterns dürften im dritten Quartal schwach gewesen sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober. Sie rechnet allerdings mit einem weiteren, drei Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
50,32 €
|
Abst. Kursziel*:
49,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,40%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
|09:42
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|50,42
|-1,10%
