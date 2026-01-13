Airbus Aktie

217,25EUR 0,90EUR 0,42%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

12.01.2026 21:16:45

Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungen hätten weitgehend dem jüngst reduzierten Jahresziel des Flugzeugbauers entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun richte sich das Anlegerinteresse auf das Lieferziel für 2026. Herbert rechnet mit einem Anstieg von 12 Prozent auf 890 Maschinen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
216,45 € 		Abst. Kursziel*:
10,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
217,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,47%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12.01.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 216,95 0,28% Airbus SE

