NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungen hätten weitgehend dem jüngst reduzierten Jahresziel des Flugzeugbauers entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun richte sich das Anlegerinteresse auf das Lieferziel für 2026. Herbert rechnet mit einem Anstieg von 12 Prozent auf 890 Maschinen./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.