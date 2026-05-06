Continental Aktie

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Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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06.05.2026 13:21:09

Continental Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der Profitabilität im Reifensegment und bei ContiTech gut abgeschnitten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktien des Autozulieferers dürften davon profitieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,30 € 		Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,85%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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