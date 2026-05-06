NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der Profitabilität im Reifensegment und bei ContiTech gut abgeschnitten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktien des Autozulieferers dürften davon profitieren./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.