ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 35,40 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Stahlnachfrage in Indien dürfte bis 2030 um sechs Prozent jährlich steigen, schrieb Andrew Jones mit Blick auf ein Gemeinschaftsunternehmen von ArcelorMittal und Nippon Steel in dem Land. Sollte sich allerdings die Nachfrage abschwächen oder die Importe steigen, dann drohten Überkapazitäten, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel erhöhte er vor allem wegen höherer operativer Gewinnerwartungen in Brasilien und Nordamerika./rob/bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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