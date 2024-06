FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Hold" belassen. Die Briten hätten einiges zu präsentieren gehabt auf der ASCO-Tagung, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu einer Analystenrunde am Rande der Konferenz. Viel Neues habe sich gegenüber dem Kapitalmarkttag und den vorab vorliegenden Präsentationen aber nicht ergeben. Es sei aber einmal mehr unterstrichen worden, dass Astrazeneca ein Innovationsführer im Onkologiebereich ist./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.