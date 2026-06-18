AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach mittelfristigen Zielvorgaben des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diese hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer Studie am Donnerstag./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,74 €
|
Abst. Kursziel*:
40,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,66%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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