NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das gelte sowohl für den Gebrauchtwagenverkauf an Autohändler als auch für den Absatz an Privatkunden. Die implizierten Margenziele lägen zwar unter den früheren Vorgaben, das sei angesichts der hohen Prognosen für die Volumina aber akzeptabel./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST



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