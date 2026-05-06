AXA Aktie
|42,03EUR
|1,25EUR
|3,07%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
06.05.2026 12:47:35
AXA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Versicherer habe im ersten Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
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Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,19 €
|
Abst. Kursziel*:
6,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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