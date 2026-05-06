ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Versicherer habe im ersten Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erfüllt, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.