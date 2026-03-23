Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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23.03.2026 14:30:23

Bechtle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Christopher Tong nannte laut einer am Montag vorliegenden Studie die vor dem Wochenende vorgelegten detaillierten Jahreszahlen des IT-Dienstleisters im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick sei indes vorsichtig ausgefallen./ck/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,66 € 		Abst. Kursziel*:
85,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,92%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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