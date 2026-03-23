Beiersdorf Aktie
|71,94EUR
|-0,84EUR
|-1,15%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 144 auf 83 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2028 am Freitagabend um bis zu 17 Prozent. Die Idee hinter seiner Kaufempfehlung aus dem Jahr 2021 sei nicht wie erhofft aufgegangen. Das Management schwenke mit der Marke Nivea nun um von der Gesichtspflege auf Körperpflege und Deos. Cazzol rechnet zunächst mit einem schwierigen Jahr 2026 mit kaum Wachstum und einem Margen- und Ergebnisrückgang./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73,16 €
|
Abst. Kursziel*:
13,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|06:56
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
