NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Konsumgüterhersteller nach den Jahreszahlen und der anschließenden, optimistischen Analystenkonferenz überarbeitet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Umsatz und Ergebnis (EPS) hätten zwar enttäuscht. Doch die Unternehmensführung habe von einem guten Start ins neue Jahr gesprochen und traue sich zu, das Marktwachstum zu übertreffen. Beiersdorf dürfte 2024 mit das beste EPS-Wachstum erreichen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 03:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 03:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.