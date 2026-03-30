BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77,22 €
|
Abst. Kursziel*:
29,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,24%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
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|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
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25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.03.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.03.26
|BGH weist Klimaklagen gegen BMW und Mercedes ab - Aktien gewinnen (dpa-AFX)
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23.03.26
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Analysen zu BMW AG
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