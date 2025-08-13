Boeing Aktie
|199,28EUR
|0,30EUR
|0,15%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 232,61
|
Abst. Kursziel*:
20,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 232,61
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
|
Analyst Name::
Gavin Parsons
|
KGV*:
-
