Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing anlässlich der Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Er sehe bei dem Flugzeugbauer weiterhin nur minimale Einflüsse der Zollpolitik auf die Geschäftstätigkeiten, schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 232,61 		Abst. Kursziel*:
20,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 232,61 		Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

