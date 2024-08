FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Continental nach der angekündigten Trennung von der Autozuliefersparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag im Dezember habe der Autozulieferer und Reifenhersteller noch ausdrücklich eine andere Option für die Autosparte bevorzugt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte begrüßte es, dass das Management nun endlich bereit sei, diesen seiner Ansicht nach notwendigen Schritt zu gehen./la/ajx



