CTS Eventim Aktie

80,65EUR -18,80EUR -18,90%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

21.08.2025 09:32:40

CTS Eventim Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Volker Bosse attestierte dem Eventvermarkter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Umsatz- und Gewinnentwicklung unter den Erwartungen. Er sprach daher trotz eines bestätigten Ausblicks von einem enttäuschenden Quartalsbericht./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:58 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Add
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
99,25 € 		Abst. Kursziel*:
12,85%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
80,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,87%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

