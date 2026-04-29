Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.04.2026 08:14:22

Deutsche Bank Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,30 € 		Abst. Kursziel*:
26,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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