Deutsche Bank Aktie
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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27,30 €
|
Abst. Kursziel*:
26,40%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
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