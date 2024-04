NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die Gewinnentwicklung habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte ergänzte aber, dass auch verlangsamte Geschäfte des übernommenen Softwareunternehmens Simcorp im Fokus stünden. Insofern sei das Gesamtbild gemischt./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024



