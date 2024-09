NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Alexia Dogani thematisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Aufschläge im Express-Geschäft, eine notwendige Beschleunigung des operativen Ergebnisses im Schlussquartal und die Frage, wie wichtig die Aussagen zur Strategie 2030 seien, die es in der kommenden Woche geben dürfte. Der Markt könne sich derzeit kaum auf eine Zeit fokussieren, die über die nächsten zwei Quartale hinausgeht. Die Aktie bleibe aber sein "Top Pick" wegen der im Sektorvergleich wohl "interessantesten Anlagestory" und einer attraktiven Bewertung./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 10:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 10:14 / BST



