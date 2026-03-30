Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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30.03.2026 06:27:23

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 300 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das schlechte Wetter im ersten Quartal, den zu erwartenden Absatzausfall im Nahen Osten im zweiten Quartal und den 2026 wohl schwachen Wohnungsbaumarkt habe sie ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für Europas Baustoffkonzerne gesenkt, schrieb Glynis Johnson am Freitagabend in ihrer Branchenbetrachtung. Diese lägen nun klar unter dem Konsens. Ein Risiko sei zudem, inwieweit die Unternehmen die höheren Kosten weitergeben könnten. Allerdings ergäben sich dadurch wieder zunehmend günstige Bewertungen. Johnsons Favoriten sind Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Geberit - hier sieht sie unternehmensspezifische Kurstreiber./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
177,45 € 		Abst. Kursziel*:
60,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,98%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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