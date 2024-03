NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Zahlen des Konsumgüterherstellers mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege ein wenig über der Konsensschätzung, wogegen die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) für 2023 diese knapp verfehlt habe, schrieb Analystin Celine Pannuti in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Das Quartalsergebnis je Aktie und der Ausblick auf 2024 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 07:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.