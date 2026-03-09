International Consolidated Airlines Aktie

4,05EUR -0,17EUR -4,01%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:41:11

International Consolidated Airlines Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der International Airlines Group am Freitagabend von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 440 Pence belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4,03 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
3,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Analysen
08:30 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:41 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
02.03.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.