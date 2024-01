HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Nach zwei Gewinnwarnungen und angesichts des Umstands, dass die Nachfrage mit ziemlicher Sicherheit einen Tiefpunkt erreicht habe, sehe er für die Gewinnerwartungen des Marktes für 2024 nur wenige Risiken, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Falle einer zyklischen Wende irgendwann im neuen Jahr bestehe hingegen ein großes Aufwärtspotenzial./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 07:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.