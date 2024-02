FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Auswirkungen der mitgeteilten Abschreibungen auf Vermögenswerte nicht zahlungswirksam seien, werde dies bei einigen dennoch dazu führen, die früheren Zukäufe und den Restwert, den der Spezialchemiekonzern beim endgültigen Ausstieg aus Envalior erzielen werde, zu hinterfragen. Mit Blick auf den Ausblick, der am 14. März erwartet wird, dürfte sich Lanxess vorsichtig geben./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 06:35 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.