NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Im Bereich Process Solutions dürfte sich der Umsatz im zweiten Halbjahr etwas beleben, schrieb Analyst Brian Balchim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Dynamik der Erholung bleibe ins Jahr 2025 hinein aber eher mau. Er kappte seine Schätzungen für das Segment etwas und liegt damit unter dem Konsens./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 18:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.