Microsoft Aktie
|347,85EUR
|-15,70EUR
|-4,32%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
30.04.2026 06:41:06
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Geschäftsquartals seien solide gewesen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstag nach dem Bericht. Das Wachstum der Cloud-Computing-Plattform Azure nehme Fahrt auf./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 424,46
|
Abst. Kursziel*:
50,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 414,44
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,43%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.05.26