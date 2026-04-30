Microsoft Aktie
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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 600 auf 545 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht sowie der Ausblick zeigten, dass der Softwareriese weiter gut aufgestellt sei, um von der anhaltenden Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Cloud-Sparte Azure sehe eine moderate Wachstumsbeschleunigung, und die Aussagen zu den Investitionen zeigten eine vernünftige Ausweitung, die von der anhaltenden Kapazitätsknappheit für KI-Anwendungen angetrieben werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 545,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 424,46
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Abst. Kursziel*:
28,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 414,44
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,50%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
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