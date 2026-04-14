Porsche vz. Aktie
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|3,72%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
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Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
39,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
43,08 €
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Abst. Kursziel*:
-9,47%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
43,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,68%
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Analyst Name::
Christian Frenes
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KGV*:
-
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