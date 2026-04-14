Porsche vz. Aktie

43,18EUR 1,55EUR 3,72%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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14.04.2026 12:40:35

Porsche vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Neutral
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,08 € 		Abst. Kursziel*:
-9,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,68%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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