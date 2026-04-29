RENK Aktie

53,79EUR 0,30EUR 0,56%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 06:50:36

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,38 € 		Abst. Kursziel*:
40,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten