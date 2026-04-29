RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,38 €
|
Abst. Kursziel*:
40,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
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