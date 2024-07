ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 451 auf 496 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ähnlich wie in den Jahren 2022 und 2023 tendierten die Aktien des Autozuliefer- und Rüstungskonzerns nach einer starken Rally in den ersten Jahresmonaten nun in einer Seitwärtsspanne, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den vergangenen Jahren habe diese Phase bis November angehalten. Er hält es für möglich, dass sich dies in diesem Jahr so fortsetzt. Die Aktien preisten zusätzliche Verteidigungsausgaben in Europa bereits ein./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 22:58 / GMT



