Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im Luxussegment Mode und Lederwaren tauchten ernst zu nehmende chinesische Wettbewerber auf, schrieb Luca Solca in einer Sektorstudie am Mittwoch. Die Größeren unter ihnen arbeiteten daran, die Lücke zu den etablierten Anbietern in puncto Markenwahrnehmung und Vertrieb zu schließen. Im Segment Lederwaren platzierten sich Chinas Hersteller zwischen den High-End-Luxusmarken und dem Massenmarkt./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 11:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
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Unternehmen:
Richemont
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
182,05 CHF
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Abst. Kursziel*:
9,86%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
182,55 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,56%
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Analyst Name::
Luca Solca
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KGV*:
-
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