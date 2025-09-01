Rolls-Royce Aktie
|12,94EUR
|0,38EUR
|3,03%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran habe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld anführen, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,00 £
|
Abst. Kursziel*:
17,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
17:59
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:59
|Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:59