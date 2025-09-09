SAFRAN Aktie
|278,70EUR
|-0,20EUR
|-0,07%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
278,30 €
|
Abst. Kursziel*:
25,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
278,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|278,70
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG