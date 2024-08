NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Stellantis von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 15 Euro gesenkt. Mit dem alleinigen Fokus auf die Kosten habe Konzernchef Carlos Tavares den Autobauer eher effizient als wettbewerbsfähig gemacht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse nun daran arbeiten, wie es potenzielle Käufer adressiere. Zudem brauche es Kapazitätsanpassungen./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 16:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.