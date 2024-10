NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis nach reduzierten Jahreszielen und beschlossenen Umbaumaßnahmen von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autokonzern beiße endlich in den sauren Apfel, was die Lagerbestände betrifft, und zwar auf ziemlich spektakuläre Weise, schrieb Analyst Philippe Houchois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte reduzierte seine Ergebnis- und Free-Cashflow-Prognosen./edh/ag



