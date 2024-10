NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 18 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach der starken Kursentwicklung 2023 und zunächst auch 2024 sei mit der massiven Gewinnwarnung "die Abrechnung" erfolgt, schrieb Daniel Roeska in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Er stampfte seine Schätzungen entsprechend deutlich ein. Roeska sieht keinen Kaufgrund, bis sich mehr Klarheit hinsichtlich einer Geschäftserholung ergebe./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 04:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 04:13 / UTC



