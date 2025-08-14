ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Rückversicherer habe stark abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Aktienrückkäufen./rob/la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.