Swiss Re Aktie

164,20EUR 5,00EUR 3,14%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

14.08.2025 13:05:51

Swiss Re Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Rückversicherer habe stark abgeschnitten, schrieb Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Aktienrückkäufen./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147,80 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

