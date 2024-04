MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Wie Givaudan, habe auch Symrise ein gutes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Duftstoff- und Aromenhersteller müsse aber nach wie vor unter Beweis stellen, dass sich nach der Inflation die Margen erholen können. Das Papier erscheine günstig bewertet, sollte der Konzern die Profitabilitätsziele erreichen. Aber im gegenwärtig herausfordernden Verbraucherumfeld dürfte dies womöglich kaum reichen für eine kurzfristige Kurssteigerung./ajx



