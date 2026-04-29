TRATON Aktie
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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz liege 4 Prozent unter, das operative Ergebnis (Ebit) dagegen 12 Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
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Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
35,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
31,26 €
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Abst. Kursziel*:
11,96%
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Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-