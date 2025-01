NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. In Großbritannien sei der erste Samstag im Jahr für gewöhnlich der beliebteste Tag, um Urlaubsreisen zu buchen, erwähnte Analyst Richard Clarke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Briten seien häufig früher dran als andere Nationen und so könnten sie als Frühindikator für die Reisenachfrage dienen. Auch wenn Großbritannien nach Bernstein-Einschätzung 2025 eine der am langsamsten wachsenden Volkswirtschaften sein dürfte, zeichne sich ein Anstieg der Nachfrage nach Urlaubsreisen ab. Er sprach daher von einem ermutigenden Start ins Jahr./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 16:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 06:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.