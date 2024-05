NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Analyst Joseph Dickerson konstatierte in einem ersten Kommentar am Dienstag einen starken Zuwachs durch die Abwicklung von Nicht-Kerngeschäften. In den Kernsparten habe das Finanzinstitut stark abgeschnitten./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 02:08 / E





