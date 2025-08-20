Vestas Wind Systems A-S Aktie
|17,72EUR
|-0,04EUR
|-0,20%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Supriya Subramanian
|
KGV*:
-
