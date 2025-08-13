Vestas Wind Systems A-S Aktie
|15,26EUR
|-0,28EUR
|-1,80%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Wichtig sei aber, dass die Dynamik beim Auftragseingang im laufenden Quartal stark erscheine./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 09:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15,31 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
116,65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:49
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:49
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:49
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|15,26
|-1,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:00
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:34
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:29
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:28
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|11:23
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Boeing Buy
|UBS AG
|11:22
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|11:21
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:16
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:15
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:15
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:14
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:13
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Ströer Buy
|UBS AG
|11:10
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:03
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:57
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:31
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:23
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|10:05
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10:03
|INDUS Buy
|Warburg Research
|10:00
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:58
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|09:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:57
|Ströer Buy
|Warburg Research
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research