Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,39EUR
|0,93EUR
|4,55%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
156,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25